InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: InterDigital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
InterDigital wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,903 USD. Das entspräche einer Verringerung von 83,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,35 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 143,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 52,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,21 USD im Vergleich zu 11,80 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 706,2 Millionen USD, gegenüber 834,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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