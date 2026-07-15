Erste Schätzungen: InterDigital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

InterDigital wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,903 USD. Das entspräche einer Verringerung von 83,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,35 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 143,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 52,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,21 USD im Vergleich zu 11,80 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 706,2 Millionen USD, gegenüber 834,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at