Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Interface präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Interface stellt voraussichtlich am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,640 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Interface ein EPS von 0,550 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,19 Prozent auf 391,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 375,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,14 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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