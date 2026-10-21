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WKN DE: A1120R / ISIN: CA45868C1095

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Interfor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Interfor wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,115 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -4,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 788,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 689,3 Millionen CAD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,603 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -6,260 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,97 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,81 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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