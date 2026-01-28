Erste Schätzungen: Interfor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Interfor wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Interfor für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,362 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,970 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Interfor in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 546,2 Millionen CAD im Vergleich zu 746,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -5,145 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -5,910 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,75 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at