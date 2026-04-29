Erste Schätzungen: Interfor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Interfor lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,397 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,62 Prozent erhöht. Damals waren -0,680 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Interfor mit einem Umsatz von insgesamt 663,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 9,74 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,037 CAD je Aktie, gegenüber -6,260 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,90 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 2,81 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at