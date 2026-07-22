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WKN DE: A1120R / ISIN: CA45868C1095

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Interfor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Interfor wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,136 CAD gegenüber 0,220 CAD im Vorjahresquartal.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 763,1 Millionen CAD gegenüber 780,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,24 Prozent.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,977 CAD, gegenüber -6,260 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 2,87 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,81 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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