International Flavors & Fragrances Aktie

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WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: International Flavors Fragrances gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

International Flavors Fragrances veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,829 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 29,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,69 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,37 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 7,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,89 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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