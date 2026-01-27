International Flavors & Fragrances Aktie

WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: International Flavors Fragrances informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

International Flavors Fragrances wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,827 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,32 Prozent auf 2,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 10,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

International Flavors & Fragrances Inc. 62,14 0,62% International Flavors & Fragrances Inc.

