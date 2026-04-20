International Flavors & Fragrances Aktie

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WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: International Flavors Fragrances stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

International Flavors Fragrances wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass International Flavors Fragrances im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,980 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,64 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,410 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,74 Milliarden USD, gegenüber 10,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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