Erste Schätzungen: International Flavors Fragrances zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

International Flavors Fragrances wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,58 Milliarden USD, gegenüber 10,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at