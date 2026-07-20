International Game Technology Aktie
WKN DE: A14QUY / ISIN: GB00BVG7F061
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: International Game Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher
International Game Technology gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,093 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,290 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 599,9 Millionen USD gegenüber 631,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,93 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,650 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,740 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,50 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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