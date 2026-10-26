International Game Technology Aktie
WKN DE: A14QUY / ISIN: GB00BVG7F061
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: International Game Technology präsentiert Quartalsergebnisse
International Game Technology wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte International Game Technology ein EPS von 0,600 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 611,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte International Game Technology einen Umsatz von 629,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,526 USD im Vergleich zu 0,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,49 Milliarden USD, gegenüber 2,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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