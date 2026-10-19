International General Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A2P73K / ISIN: BMG4809J1062
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: International General Insurance gewährt Anlegern Blick in die Bücher
International General Insurance stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,656 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 121,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,89 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 479,8 Millionen USD, gegenüber 516,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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