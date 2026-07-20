Erste Schätzungen: International General Insurance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

International General Insurance lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,613 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 114,9 Millionen USD – ein Minus von 13,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem International General Insurance 132,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,89 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 458,4 Millionen USD, gegenüber 516,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at