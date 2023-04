Erste Schätzungen: International Money Express legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Money Express präsentiert in der voraussichtlich am 04.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,382 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte International Money Express noch 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 24,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 142,7 Millionen USD gegenüber 114,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 677,2 Millionen USD, gegenüber 546,8 Millionen USD im Vorjahr.

