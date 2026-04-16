Erste Schätzungen: International Paper informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

International Paper öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,144 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll International Paper 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,02 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte International Paper 5,90 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 USD im Vergleich zu -6,950 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 24,81 Milliarden USD, gegenüber 23,63 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at