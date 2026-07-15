International Paper Aktie

International Paper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851413 / ISIN: US4601461035

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: International Paper legt Quartalsergebnis vor

International Paper lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,047 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte International Paper noch 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD im Vergleich zu -6,950 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 24,83 Milliarden USD, gegenüber 23,63 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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