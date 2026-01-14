International Paper Aktie

International Paper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851413 / ISIN: US4601461035

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: International Paper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Paper lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll International Paper in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,92 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,291 USD, gegenüber 1,57 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 24,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 18,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

