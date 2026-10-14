Erste Schätzungen: International Paper stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

International Paper lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,284 USD gegenüber -2,090 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,26 Milliarden USD gegenüber 6,22 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -6,950 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at