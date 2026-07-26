Erste Schätzungen: International Seaways gewährt Anlegern Blick in die Bücher

International Seaways wird sich voraussichtlich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,50 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte International Seaways 1,25 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 400,8 Millionen USD – ein Plus von 104,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem International Seaways 195,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,39 USD je Aktie, gegenüber 6,23 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 843,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at