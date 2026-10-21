International Seaways Aktie
WKN DE: A2DGML / ISIN: MHY410531021
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: International Seaways veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
International Seaways lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,48 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte International Seaways noch 1,42 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 57,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 308,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,09 USD, gegenüber 6,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,43 Milliarden USD im Vergleich zu 843,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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