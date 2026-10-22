Internet Initiative Japan Aktie

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WKN: 924926 / ISIN: US46059T1097

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Internet Initiative Japan legt Quartalsergebnis vor

Internet Initiative Japan wird voraussichtlich am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,406 USD je Aktie gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent auf 610,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 577,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,80 USD je Aktie, gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 2,52 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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