Erste Schätzungen: Internet Initiative Japan präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Internet Initiative Japan präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 35,21 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Internet Initiative Japan einen Gewinn von 23,50 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Internet Initiative Japan in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 70,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 63,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 119,66 JPY, gegenüber 104,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 283,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 252,71 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at