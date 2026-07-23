Internet Initiative Japan Aktie

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WKN: A0ERP8 / ISIN: JP3152820001

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Internet Initiative Japan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Internet Initiative Japan wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 25,67 JPY je Aktie gegenüber 21,35 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,48 Prozent auf 86,41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 144,92 JPY, gegenüber 136,51 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 383,87 Milliarden JPY im Vergleich zu 345,40 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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