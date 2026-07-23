Erste Schätzungen: Internet Initiative Japan stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Internet Initiative Japan wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,317 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Internet Initiative Japan noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 537,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 531,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,39 Milliarden USD, gegenüber 2,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at