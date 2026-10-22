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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Internet Initiative Japan stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Internet Initiative Japan öffnet voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 31,44 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Internet Initiative Japan noch ein Gewinn pro Aktie von 35,29 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 96,27 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 13,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 142,32 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 136,51 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 397,36 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 345,40 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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