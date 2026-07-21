Interpump Group SPA Aktie

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WKN: 904257 / ISIN: IT0001078911

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Interpump Group SPA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Interpump Group SPA stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,653 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,560 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Interpump Group SPA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 554,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 555,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,12 Milliarden EUR, gegenüber 2,07 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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