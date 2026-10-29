Interpump Group SPA Aktie
WKN: 904257 / ISIN: IT0001078911
|
29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Interpump Group SPA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Interpump Group SPA wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,454 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Interpump Group SPA ein EPS von 0,520 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 536,2 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,2 Millionen EUR in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,96 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,15 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,07 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Interpump Group SPA
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: Interpump Group SPA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Interpump Group SPA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Interpump Group SPA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Interpump Group SPA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Interpump Group SPA
Aktien in diesem Artikel
|Interpump Group SPA
|37,72
|-1,00%