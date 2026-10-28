Erste Schätzungen: Intervacc Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Intervacc Registered wird voraussichtlich am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,060 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,4 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intervacc Registered einen Umsatz von 5,4 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,230 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,270 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,5 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at