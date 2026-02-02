Intervacc AB Registered Shs Aktie

Intervacc AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DP4W / ISIN: SE0009607252

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intervacc Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Intervacc Registered wird sich voraussichtlich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,060 SEK. Dies würde einen Gewinn von 71,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Intervacc Registered -0,210 SEK je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 7,6 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 84,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,310 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,860 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 25,0 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 11,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

