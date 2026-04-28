Erste Schätzungen: Intervacc Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intervacc Registered wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Intervacc Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,060 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intervacc Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 4,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,230 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,270 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 44,0 Millionen SEK, gegenüber 20,1 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at