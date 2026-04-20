Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

Aktie im Fokus 20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Intesa Sanpaolo-Bilanz.

Intesa Sanpaolo wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,150 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Intesa Sanpaolo mit 0,150 EUR je Aktie genauso viel verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intesa Sanpaolo in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,94 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 12,07 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,567 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,530 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 28,09 Milliarden EUR, gegenüber 47,03 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

10.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
