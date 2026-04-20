Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Intesa Sanpaolo wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,150 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Intesa Sanpaolo mit 0,150 EUR je Aktie genauso viel verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intesa Sanpaolo in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,94 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 12,07 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,567 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,530 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 28,09 Milliarden EUR, gegenüber 47,03 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
