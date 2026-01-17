Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 01.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,657 USD je Aktie gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 37,65 Prozent auf 7,94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,69 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,12 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 31,69 Milliarden USD, gegenüber 56,67 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at