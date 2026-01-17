Intesa Sanpaolo SpA Aktie

Intesa Sanpaolo SpA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MKCL / ISIN: US46115H1077

17.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 01.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,657 USD je Aktie gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 37,65 Prozent auf 7,94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,69 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,12 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 31,69 Milliarden USD, gegenüber 56,67 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs)

Analysen zu Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs) 35,60 0,00% Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

