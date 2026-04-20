Intesa Sanpaolo SpA Aktie

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WKN DE: A0MKCL / ISIN: US46115H1077

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,950 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,09 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 36,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,59 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 32,91 Milliarden USD, gegenüber 53,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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