Intesa Sanpaolo SpA Aktie

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WKN DE: A0MKCL / ISIN: US46115H1077

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,958 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,950 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 40,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,34 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,95 Milliarden USD aus.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 32,78 Milliarden USD, gegenüber 53,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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