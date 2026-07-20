Intrepid Potash Aktie

Intrepid Potash für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA6B / ISIN: US46121Y2019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intrepid Potash stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intrepid Potash lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,378 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intrepid Potash ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intrepid Potash in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 58,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 71,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,37 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 242,5 Millionen USD, gegenüber 298,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intrepid Potash Inc Registered Shs

mehr Nachrichten