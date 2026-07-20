Erste Schätzungen: Intrepid Potash stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intrepid Potash lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,378 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intrepid Potash ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intrepid Potash in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 58,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 71,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,37 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 242,5 Millionen USD, gegenüber 298,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at