Intrum Justitia ABShs Aktie

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WKN: 633824 / ISIN: SE0000936478

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13.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intrum Justitia A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Intrum Justitia A lässt sich voraussichtlich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Intrum Justitia A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,219 SEK je Aktie gegenüber 0,540 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,61 Prozent auf 4,02 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Intrum Justitia A noch 4,21 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,169 SEK, gegenüber -2,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 16,18 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,05 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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