Erste Schätzungen: Intrum Justitia A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intrum Justitia A stellt voraussichtlich am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 SEK erwirtschaftet worden.

Intrum Justitia A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,11 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,10 SEK, gegenüber -11,250 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 16,52 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 17,05 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at