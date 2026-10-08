Erste Schätzungen: Intrum Justitia A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intrum Justitia A wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,105 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intrum Justitia A ein EPS von 1,32 SEK je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,94 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,05 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,123 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,260 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 16,25 Milliarden SEK, gegenüber 17,05 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at