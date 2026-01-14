Intrum Justitia ABShs Aktie
Erste Schätzungen: Intrum Justitia A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Intrum Justitia A äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten schätzen, dass Intrum Justitia A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,580 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intrum Justitia A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,65 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 4,78 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,12 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -30,670 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 17,07 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 17,95 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
