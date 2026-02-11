Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Intuit gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Intuit lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.
28 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,68 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD erwirtschaftet worden.
24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,53 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,20 USD, gegenüber 13,67 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 21,22 Milliarden USD im Vergleich zu 18,83 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
11.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Intuit gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|334,90
|0,03%