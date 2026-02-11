Erste Schätzungen: Intuit gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intuit lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

28 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,68 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD erwirtschaftet worden.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,53 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,20 USD, gegenüber 13,67 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 21,22 Milliarden USD im Vergleich zu 18,83 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at