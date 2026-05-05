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05.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intuit vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intuit lädt voraussichtlich am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 12,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,02 USD je Aktie erzielt worden.

23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,53 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 23,21 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 13,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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