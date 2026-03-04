Erste Schätzungen: Intuitive Machines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intuitive Machines A wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD gegenüber -2,080 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intuitive Machines A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 53,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 54,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,381 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -4,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 218,9 Millionen USD, gegenüber 228,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at