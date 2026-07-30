Erste Schätzungen: Intuitive Machines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intuitive Machines A wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Intuitive Machines A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,093 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 USD je Aktie gewesen.

Intuitive Machines A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 216,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 329,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,396 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 936,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 210,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at