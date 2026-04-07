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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intuitive Surgical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intuitive Surgical wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intuitive Surgical ein EPS von 1,92 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 26 Analysten einen Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,62 Milliarden USD gegenüber 2,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,00 USD aus. Im Vorjahr waren 7,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten im Durchschnitt 11,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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