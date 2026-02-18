Inuvo Aktie

Inuvo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41A0W / ISIN: US46122W3034

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Inuvo legt Quartalsergebnis vor

Inuvo wird voraussichtlich am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,315 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Inuvo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inuvo in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 17,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 26,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,538 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 88,9 Millionen USD, gegenüber 83,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

