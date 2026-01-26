InvenTrust Properties Aktie

InvenTrust Properties

WKN DE: A3C904 / ISIN: US46124J2015

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: InvenTrust Properties präsentiert Quartalsergebnisse

InvenTrust Properties präsentiert in der voraussichtlich am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass InvenTrust Properties für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,047 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll InvenTrust Properties nach den Prognosen von 5 Analysten 76,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 71,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,190 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 297,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 274,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu InvenTrust Properties Corp Registered Shs

Analysen zu InvenTrust Properties Corp Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

InvenTrust Properties Corp Registered Shs

