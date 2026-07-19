Erste Schätzungen: InvenTrust Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

InvenTrust Properties wird voraussichtlich am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass InvenTrust Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,038 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,23 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,28 Prozent auf 82,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte InvenTrust Properties noch 73,9 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,168 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 332,4 Millionen USD, gegenüber 300,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at