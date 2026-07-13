Erste Schätzungen: Invesco legt Quartalsergebnis vor

Invesco präsentiert in der voraussichtlich am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,649 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Invesco in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD, gegenüber -1,600 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 5,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,45 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at