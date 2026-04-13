Erste Schätzungen: Invesco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Invesco stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,579 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,27 Milliarden USD gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im Vorjahr waren -1,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 5,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at