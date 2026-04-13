Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Invesco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Invesco stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,579 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,27 Milliarden USD gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im Vorjahr waren -1,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 5,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Invesco Ltd
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Invesco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.04.26
|S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invesco von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.04.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.04.26
|S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Invesco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.03.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Invesco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Invesco Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Invesco Ltd
|20,86
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.